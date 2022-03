“Big Brother” sem público e “Somos Portugal” não se desloca: TVI responde ao Estado de Emergência

Com o Estado de Emergência e o Recolher Obrigatório em vigor, especialmente durante o fim de semana, a TVI juntou-se à RTP e à SIC e reprogramou a antena.

O Recolher Obrigatório este sábado e domingo a partir das 13.00 H obriga a TVI a mexer na programação, tal como já tinham anunciado a SIC e a RTP.

No caso da gala do “Big Brother – A Revolução”, que é emitida todos os domingos a partir dos estúdios da Venda do Pinheiro, a TVI informou a N-TV que formato será “sem público e sem familiares” dos participantes do “reality show”.

No entanto, vai verificar-se “a presença de ex-concorrentes” que, frisa o canal dirigido por Nuno Santos, “estarão em trabalho e por isso autorizados a permanecer no programa em horário de recolhimento obrigatório”.

Antes, arranca, à tarde, o “Somos Portugal”, que, ao contrário do que é habitual, não vai andar de cidade em cidade. “O programa manterá o modelo atual, sem visitas ou deslocações a outros locais”, acrescenta a TVI.

“Haverá presença de cinco elementos contratados a uma agência de figuração, respeitando todas as regras de segurança. Estarão em trabalho, estando por isso autorizados a permanecer no programa em horário de recolhimento obrigatório”, acrescenta a estação, antes de concluir: “Os elementos das barraquinhas deslocam-se em trabalho, estando por isso autorizados a permanecer no programa em horário de recolhimento obrigatório”.