“Big Brother”: Sónia revela que a mãe foi abandonada

Sónia Jesus emocionou-se ao revelar que a mãe foi abandonada pelos próprios pais e que, por isso, nunca conheceu os avós.

A concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) emocionou-se na gala deste domingo, 28 de fevereiro, ao desenhar a curva da vida e recordar a infância díficil.

“Nunca conheci os meus avós porque a minha mãe é abandonada. Durante os primeiros quatro anos da minha vida fui criada pelos meus padrinhos”, afirmou, em lágrimas.

“Foram muitas as vezes que chegámos a casa e a minha mãe sem vender nada, mas nunca nos faltou nada. Onde não há bife à sopa”, acrescentou, referindo-se à profissão da mãe e também agora da jogadora do formato do canal, vendedora ambulante.

A também ex-concorrente do “Big Brother 2020” destacou ainda a história de amor com o noivo, Vítor, e os problemas no relacionamento durante os primeiros anos da filha mais velha do casal.