“Big Brother”: Teresa acaba de abandonar o jogo em lágrimas

Já tinha prometido e acabou de cumprir: Teresa acaba de abandonar o “Big Brother – Duplo Impacto” devido à entrada da ex-nora, Sofia Sousa.

Teresa acaba de se despedir dos participantes do “Big Brother – Duplo Impacto”. A decisão foi tomada ainda ontem, depois da mãe da neta, Sofia Sousa, ter entrado no “reality show” da TVI. Esta tarde, a veterana participante, em lágrimas, disse adeus aos companheiros.

“Gosto muito de estar cá e estaria até às pessoas me deixarem ir. Com a entrada da mãe da minha neta fiquei, contente, é uma excelente jogadora, mas é u jogo matreiro: uma frase mal dita pode prejudicar as pessoas que não conhecemos, uma amizade que acabamos de fazer ou até a mim e à Sofia”, disse Teresa ao “Big Brother”.

“Amo a Sofia e não vou por o meu ambiente familiar aqui no jogo. No passado houve problemas por ela e meu filho (Tierry) terem entrado, abalou a família. Reconstruímos tudo, com muito amor”, lembrou Teresa de seguida.

“Para mim espero que a Sofia entre, que ganhe. Também vou estar a apoiá-la aí fora mas aqui não vou correr o risco de passar o que se passou há oito anos!”, rematou Teresa.

Sofia Sousa, que está em quarentena dentro do “bunker”, ficou em lágrimas e deu a entender que poderia abandonar o jogo.