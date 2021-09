“Big Brother”: Teresa Guilherme prepara-se para comunicado “muito importante”

Teresa Guilherme prepara-se para fazer um comunicado “muito importante” na emissão deste domingo da gala do “Big Brother – A Revolução”, da TVI.

A apresentadora do “reality show” da estação de Queluz de Baixo vai anunciar algo especial durante o direto. A boa-nova foi adiantada pela produção no perfil de Instagram do “Big Brother”.

“Teresa Guilherme fará um comunicado muito importante na gala. Contamos consigo desse lado”, pode ler-se na legenda.

Vários internautas tentaram advinhar o que será. “Vai dizer que RUI volta para a casa porque afinal n encontrou o seu ego cá fora”, escreveu um fã. “Vai deixar de apresentar o ‘bb’”. atirou outro. “Está grávida”, brincou outro.