“Big Brother” (TVI) vai ter novos comentadores

A TVI escolheu novos comentadores para acompanharem e analisarem tudo o que se vai passar dentro da nova edição do “Big Brother”, que se estreia a 11 de setembro.

Ana Arrebentinha, Carla Salgueiro, Cinha Jardim, Flávio Furtado, Helena Isabel Patrício, Inês Simões, Merche Romero, Kapinha, Susana Dias Ramos, Weza Silva e Zé Lopes foram os nomes escolhidos pela estação de Queluz de Baixo para comentarem o jogo dos concorrentes que vão entrar na “casa mais vigiada do país” já este domingo.

A diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira, vai conduzir as galas em direto do formato. O “Extra” será apresentado por Marta Cardoso e os restantes espaços “Diário” e “Última Hora” ficam com Mafalda Castro.

Durante o mês de setembro, a TVI apostou ainda no casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, no final da temporada de “Festa é Festa” e nos jogos de futebol da Liga dos Campeões.