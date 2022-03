“Big Brother” vai sair à rua em emissão especial

O reality show “Big Brother” vai apostar numa emissão especial e vai contar com reportagens de rua em diversas zonas do país.

No próximo sábado, 18 de setembro, logo após a emissão de “Festa é Festa”, na TVI, Alice Alves e Helena Coelho vão conduzir um episódio especial do “Extra Big Brother”.

No estúdio estarão os comentadores Susana Dias Ramos, Flávio Furtado, Zé Lopes e Merche Romero. No entanto, a novidade está nas reportagens de rua. Esta emissão especial vai contar com reportagens e ligações em direto de algumas das zonas de onde são oriundos alguns dos concorrentes.