“Big Brother”: Zena contraria as expetativas e ganha o programa

Zena sagrou-se nesta noite a grande vencedora do “Big Brother – A Revolução”. Na Internet era Jéssica F. a preferida, mas acabou por ser a madeirense a levar a melhor.

Zena ganhou esta noite o “Big Brother – A Revolução” (TVI) e um prémio de 50 mil euros. A participante madeirense contrariou as apostas nas redes sociais e bateu na final Jéssica F, que muitos davam como favorita.

O resultado final – 51 por cento para Zena e 49 por cento para a fadista -, espelha bem o equilíbrio entre as duas finalistas do “reality show”.

Pedro ficou em terceiro lugar, com 26 por cento dos votos, o que, para muitos fãs, que se manifestaram nas redes sociais do programa conduzido por Teresa Guilherme foi um “roubo” e uma “palhaçada”. A preferida do comissário de bordo para vencer o “reality show” era Jéssica F.