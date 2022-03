“Big Brother”: Zena é salva e agradece aos portugueses

A concorrente do “Big Brother – A Revolução” foi salva pelos portugueses, esta quarta-feira, evitando a expulsão na gala de domingo à noite.

Zena, de 21 anos, foi escolhida pelo público para permanecer no “reality show” da TVI durante mais uma semana, no mínimo, ao ser a menos votada – com apenas 11 por cento nas nomeações contra André Abrantes, Andreia e Joana.

“Muito obrigada, estou super feliz. Obrigada”, afirmou a madeirense, visivelmente entusiasmada.

Recorde-se que, na segunda-feira, André Abrantes organizou um jantar a dois com Zena para ambos usufruírem de um momento a sós e, entre declarações de amor, pediu ainda a madeirense em namoro.