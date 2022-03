“Big Brother Zoom”: Cláudio Ramos desejou e o “universo” trouxe uma estreia em grande

Foi, ao fim de 19 anos, “o” programa de Cláudio Ramos que, duas décadas depois de ter começado, tem, finalmente, um grande formato para conduzir. E a estreia não podia ser mais auspiciosa.

Sinal mais para Cláudio Ramos na estreia na condução do “Big Brother Zoom”: seguro, sereno, o comunicador de Elvas segurou com tranquilidade as “rédeas” do formato que já foi de Teresa Guilherme.

“26 de abril de 2020. Bem-vindos ao ‘Big Brother’”, começou por referir o comunicador no início do programa. “Esperei 20 anos para realizar este sonho, o de estar à frente deste programa. Só não sabia que seria com uma plateia vazia”, acrescentou.

Mais de três horas depois, missão cumprida. “O barco está bem entregue”, referiu a comentadora Marta Cardoso, durante o programa que se seguiu ao direto.

E o próprio apresentador percebeu que a transmissão lhe tinha corrido bem no último contacto com os telespetadores. “Desejo a todos saúde e paz… o resto o universo traz”, referiu Cláudio Ramos. E o “universo” trouxe-lhe uma estreia em grande…