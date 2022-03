“Big Brother Zoom”: os concorrentes mais vaidosos da casa

Como em qualquer “reality show” que se preze, não faltam neste “Big Brother Zoom” os concorrentes que se dizem mais vaidosos e prontos para arrebatar corações.

Daniel Guerreiro, 28 anos, chega de Palmela. Dá consultas, formação e faz espetáculos de hipnose. Adora experiências sociais e considera que um hipnotista dentro da casa do BB pode ser uma grande mais-valia em termos de entretenimento.

Ana Catharina, 29 anos, chega de Lisboa. Nasceu no Brasil e tem dupla nacionalidade porque o bisavô era de Mirandela. Vegana convicta, medita e pratica yoga diariamente.

Soraia, 27 anos, vive em Londres. Nasceu no Seixal onde viveu com a mãe e o irmão. Solteira, com “instagram crushes”, afirma que os “homens querem tudo demasiado rápido”.

Daniel Monteiro, 28 anos, é de Valongo. Esteve em missões no Kosovo e na República Centro Africana. Terminado o contrato com os paraquedistas optou pelo corpo de bombeiros.

Hélder, 39 anos, de Santa Maria da Feira, assume-se um “metrossexual”, viciado no solário e em exercício. O concorrente destaca outros vícios: mulheres, motas e o facebook.

Fábio, 25 anos, de Boliqueime, quer ser milionário. Assume três interesses em particular: raparigas, futebol e passear. Garante que diz a si próprio: “és o homem mais bonito do mundo”.