Bilhetes para a Taylor Swift chegam aos 539 euros (e levam os fãs à loucura)

Taylor Swift atua no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dia 24 e 25 de maio do próximo ano. Os fãs queixam-se da falta de organização na venda dos bilhetes.

Taylor Swift chega a Portugal, num concerto que promete ser memorável. O relógio marcava 12 horas quando os bilhetes para o concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, foram colocados à venda. Milhares de fãs receberam o código que dava acesso à entrada no site, mas a verdade é que, três horas após o início da venda, milhares continuam sem conseguir entrar na página.

A maioria dos “swifties”, nome utilizado para designar os fãs da cantora norte-americana, estão há horas em frente a uma “tela azul”, onde está escrita a seguinte mensagem: “Devido à grande procura de bilhetes para Taylor Swift | The Eras Tour, pedimos que aguarde nesta página antes de ter acesso à venda dos bilhetes. Esta página será atualizada automaticamente e quando houver uma vaga disponível para si na página de compra, ser-lhe-á permitido o acesso”.

Diogo Rodrigues, um dos fãs que foi selecionado para ter código de acesso, falou com o JN e caracterizou a experiência como sendo “uma das piores” que já teve: “Selecionei dois bilhetes de 148 euros e, quando cheguei ao momento de pagar, ficaram indisponíveis”.

O fã acabou por adquirir dois bilhetes de 68 euros, a segunda categoria mais barata, que dá acesso à bancada lateral no piso 3: “É um sítio com péssima visibilidade por isso já nem comprei para mim, comprei dois bilhetes para duas amigas que me tinham pedido. Decidi não ir porque não consegui os bilhetes que queria”, confessou ao jornal.

Os ingressos para o concerto da cantora norte-americana variam entre os 62,50 e 539 euros. “The Eras Tour” conta com duas datas em Portugal, nos dia 24 e 25 de maio do próximo ano.

Figuras públicas irão marcar presença no espetáculo

Taylor Swift tem uma tribo, os “swifties”, que não perdoa. Além de Portugal, a intérprete de êxitos como “Love Story” e “You Belong With Me”, irá atuar em França, Suécia, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Suíça, Itália, Alemanha, Polónia e Áustria. Os fãs acompanham-na para todo o lado e, no Reino Unido, houve bilhetes a serem vendidos por mais de quatro mil euros.

Em Portugal, a loucura não foi muito diferente. Várias figuras públicas recorreram às redes sociais para deixar mensagens de apoio aos fãs, dicas de como entrar no site e constatarem que conseguiram ingressos. Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, foi uma das primeiras. A influenciadora digital vai com David Cristina, amigo com quem chegou a ter um podcast, e relatou a experiência: “Está difícil, mas não está impossível”, explicou, dizendo que foi uma das selecionadas pela plataforma para ter código de acesso.

Bárbara Corby e a amiga, Alice Trewinnard, mostraram também o processo e a felicidade quando, após horas de espera, conseguiram adquirir os bilhetes.