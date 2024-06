Bill Cobbs, ator de “O Guarda-Costas”, morreu aos 90 anos

Ator de filmes como “O Guarda-Costas” ou “À Noite no Museu”, Bill Cobbs morreu esta semana aos 90 anos, confirmou a família através das redes sociais.

Bill Cobbs morreu esta terça-feira, 25 de junho, aos 90 anos. A família não revelou a causa, mas avançou que o ator norte-americano morreu “pacificamente” na sua casa da Califórnia, Estados Unidos.

“Um querido parceiro, irmão mais velho, tio, padrasto, padrinho e amigo, Bill celebrou recentemente e com alegria o seu 90º aniversário cercado por quem amava”, escreveu o irmão do artista, Thomas Cobbs, no Facebook.

“Como família, estamos confortados por saber que o Bill encontrou paz e o eterno descanso”, acrescentou, pedindo “orações” para que os entes queridos encontrem “coragem durante este tempo”.

Nascido a 16 de junho de 1934, em Cleveland, no estado de Ohio, Cobbs serviu oito anos a Força Aérea dos Estados Unidos.

Aos 36 anos, mudou-se para Nova Iorque para perseguir o sonho de ser ator. Estreou-se no grande ecrã em 1974 e, ao longo de 50 anos, desempenhou inúmeros papéis secundários, nomeadamente nos filmes “O Guarda-Costas” (1992), onde contracenou com Whitney Houston e Kevin Costner, e “À Noite no Museu” (2006).