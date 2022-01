Blaya Rodrigues já foi mãe: “Não sei onde arranjei forças”

Blaya Rodrigues revelou, este domingo, 18 de julho, que já foi mãe do segundo filho, Theo. A cantora admitiu que não sabe como teve forças para aguentar o parto em casa.

A artista, que ficou conhecida por integrar a banda Buraka Som Sistema, está a viver dias de grande felicidade depois do nascimento do seu segundo filho, o primeiro da relação amorosa com João Barradas.

“Uma das coisas mais difíceis que já fiz na minha vida! A mulher é mesmo algo mágico. Não sei onde arranjei forças para conseguir chegar até ao fim (na verdade arranjei forças com as pessoas que estavam)”, começou por admitir.

“Ontem [sábado] já sentia umas contrações e às 3:30 da manhã fui para a sala, dancei, sentei-me, comi e deitei-me. Às 7h00 o João acorda! A doula chegou às 10h00 e a parteira às 11h50 e o Theo veio cá para fora às 12h13!”, acrescentou. “Bem-vindo a este novo mundo Theo Theo! Foi difícil, mas foi mágico”, rematou Blaya Rodrigues.

“És mesmo corajosa!” elogiou a humorista Beatriz Gosta. “Parabéns! Que MÁGICO! Sejam muito felizes” atirou a cantora Carolina Deslandes. “Yeah! Parabéns! Saúde, saúde e saúde!” comentou atriz Rita Pereira.

Além do pequeno Theo, Blaya Rodrigues também é mãe de Aura, fruto do ex-relacionamento com Pedro Russo.