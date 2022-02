Bom arranque: “Festa é Festa” lidera audiências pelo segundo dia consecutivo

Mais um dia, mais uma vitória. Depois da estreia, na segunda-feira, a nova novela da TVI “Festa é Festa” voltou a ganhar nesta terça-feira.

Aí vão dois triunfos consecutivos para Cristina Ferreira. Longe de conseguir vitórias quer no semanal “Cristina ComVida”, quer no dominical “All Together Now”, a apresentadora da TVI assiste ao arranque positivo de “Festa é Festa”, uma ideia da sua autoria.

Se, na estreia, não foi estranha a vitória, o triunfo, pelo segundo dia consecutivo, abre boas perspetivas à trama com Maria do Céu Guerra, Pedro Teixeira, Pedro Alves, Ana Guiomar, Vítor Norte ou José Carlos Pereira.

“Festa é Festa” foi o programa mais visto de ontem, com uma audiência média de 1 milhão 374 mil espectadores, aliás, teve mais 16 mil telespetadores que na estreia.