Primeiro-ministro britânico chora a morte da mãe

Boris Johnson chora a morte da mãe, Charlotte Johnson Wahl, que tinha 79 anos. A progenitora do primeiro-ministro do Reino Unido estava internada no hospital em Londres, Inglaterra.

O político inglês está de luto. De acordo com a informação avançada pelo jornal britânico “The Guardian”, o primeiro-ministro perdeu a mãe de forma “repentina, mas em paz”.

A mesma publicação adiantou que a pintora morreu de forma “tranquila”. Lembre-se que foi diagnosticada com a doença de Parkinson aos 40 anos.

Boris Johnson é filho de Charlotte e Stanley Johnson. O casal tem mais três filhos: Rachel, Jo e Leo.