Braços “flácidos”? Cristina mostra tudo e responde a cronista que ainda chamou “robusta” a Maria Botelho Moniz

Cristina Ferreira não gostou que um cronista falasse do seu corpo – e do de Maria Botelho Moniz -, e nesta noite já mostrou um braço à cava, a propósito de uma observação sobre “flacidez”.

É a polémica deste fim de semana. Na sua última crónica, o jornalista Alexandre Pais escreveu que Maria Botelho Moniz, apresentadora do “Dois às 10”, da TVI, é uma “mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso” e que Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento do quarto canal “(usa) mangas à cava e exibe os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio”.

Entre as visadas a análise revoltou, para já, a diretora de Ficção e Entretenimento da estação de Queluz de Baixo, que foi a primeira a reagir – além de prometer um processo ao cronista, já veio responder, por meio de imagens, na noite deste domingo, antes da gala do “reality show” “O Triângulo”: Cristina Ferreira deixou-se filmar da cabeça aos pés e há mesmo uma foto na qual está “escondida”… apenas com um braço de fora.

“Para que conste, hoje vou apresentar um programa com os meus braços flácidos, a minha celulite, a minha retenção e inchaço típicos de um corpo feminino”, escreveu a comunicadora na noite deste domingo nas redes sociais.

Muitos famosos juntaram-se à apresentadora da TVI com frases arrasadoras para o cronista, entre eles Joana Marques e Nuno Markl. A humorista e autora do “Extremamente Desagradável” fez mesmo uma comparação com… Fernando Mendes.

O caso promete dar que falar durante toda a semana, uma vez que Maria Botelho Moniz ainda não reagiu.