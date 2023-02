Brenda, Marina e Alice Santos entram na casa d’”O Triângulo”

Brenda, Marina e Alice Santos foram as concorrentes que se juntaram aos primeiros três concorrentes que entraram no programa “O Triângulo”, da TVI.

Brenda tem 31 anos, nasceu no Brasil, mas mudou-se para Portugal com cinco anos. É filha de mãe portuguesa e pai brasileiro. Aos 18 anos foi para o exército, onde permaneceu durante três anos.

“Aprendeu a dar valor ao sacrifício e trabalho em equipa. Gosta de jogar golfe para ter tempo para si e aprecia o silêncio do jogo. Considera-se frontal e assume que gosta de mandar. N’O Triângulo não vai ficar calada nem acatar ordens de ânimo leve”, pode ler-se na publicação da TVI.

Alice Santos, de 22 anos, é influenciadora digital e tem a sua própria agência de Marketing Digital. “Preocupa-se muito com a sua alimentação, não come comida processada, laticínios nem carne”, pode ler-se nas redes sociais.

“Esteve recentemente nas ‘bocas do mundo’ graças à sua opinião polémica acerca do uso de medicamentos. Não esconde que quer mais fama e reconhecimento, deixando claro que não se importa com o que os outros pensam de si”, lê-se ainda.

Marina, tem 37 anos e é dona de uma sexshop online. “É a chamada ‘mulher dos sete ofícios’ porque já fez um pouco de tudo: da psicologia à carta de marinheiro, de um curso de socorrismo a empresária na área da estética”, lê-se no perfil de Instagram do programa.

“Abriu uma sexshop online e interessa-se por Terapias Holísticas. Diz que entrar num ‘reality show’ é o que lhe falta fazer na vida e por isso não hesitou em inscrever-se n’O Triângulo. Promete ser frontal e garante que está pronta para qualquer desafio!”