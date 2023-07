Britney Spears e Will.i.am juntos em nova música

A colaboração já não é nova, mas Britney Spears e Will.i.am regressam com uma nova música, “Mind Your Business”.

Britney Spears e Will.i.am. Dois nomes da indústria musical que, juntos, já não causam surpresa ao ouvido. Ambos já trabalharam juntos em alguns projetos e lançaram um novo dueto, “Mind Your Business”. A música já está disponível nas plataformas de streaming.

Nas redes sociais, o rapper dos “Black Eyed Peas” fez algumas partilhas referentes ao novo tema. “Estou tão honrado com este lançamento. Obrigado, Britney Spears. És uma das pessoas mais destemidas, fortes, gentiis e puras que já conheci na minha vida. Sempre adorei trabalhar contigo e sempre irei”, escreveu, em agradecimento à cantora pop.

As colaborações de Britney e do músico e produtor começaram em 2011. Iniciou-se com a música “Big Fat Bass” do álbum “Femme Fatale” da cantora e, logo de seguida, “Scream & Shout”, do álbum “Willpower”, do cantor. Will.i.am também produziu o hit de sucesso de Britney “Work Bitch”.

Esta música é a segunda lançada por Britney Spears após ser libertada da tutela do pai. A primeira foi uma colaboração com Elton John, “Hold Me Closer”, em 2022.