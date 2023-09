Britney Spears partilha vídeo a dançar com facas. Herman José imita

Herman José partilhou, nas redes sociais, um vídeo a imitar a cantora Britney Spears na sua dança com facas.

Britney Spears partilha, várias vezes, momentos a dançar. O mais recente vídeo publicado pela artista norte-americana deixou os seguidores chocados e, de certa forma, preocupados, uma vez que a cantora surge a dançar… com facas.

Herman José já tem por hábito imitar a artista quando esta mostra estes seus momentos de dança. E, desta vez, não foi diferente.

O apresentador publicou um vídeo, no qual surge em cuecas, com facas e frigideiras na mão, assim como a “princesa do pop”. “Britney vs Herman. Round 3”, lê-se na legenda.

Na caixa de comentários, os seguidores do humorista mostraram-se rendidos às piadas de Herman. “Estava à espera disto desde que vi o da Britney! Coitadinha, atirou-a para um canto”, escreveu Benedita Pereira. “Herman é o maior”, “Maravilhoso” e vários emojis de risos “inundaram” os comentários.