Bruna Gomes chora a morte do avô

Bruna Gomes recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, 20 de julho, para desabafar com os seus fãs. A “digital influencer” está de luto pela morte do avô.

A vencedora de “Big Brother – Desafio Final”, na TVI, explicou aos seus seguidores que não conseguirá publicar conteúdos nos próximos dias devido ao momento difícil que está a atravessar.

“Oi, queria avisar que amanhã tem vídeo novo porque já estava programado, mas os próximos que seriam já quinta e sexta vão ficar para semana que vem”, começou por escrever no Twitter.

“Estou com a minha família, o meu avô faleceu e quero só estar presente aqui nesse momento. Sei que vão entender”, rematou.

Recorde-se que a influenciadora digital viajou, recentemente, com o namorado, Bernardo Sousa, para o Brasil, sendo ainda uma incógnita se o piloto de ralis vai apostar em projetos do outro lado do Atlântico ou continuar a sua carreira em Portugal.