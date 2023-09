Bruna Gomes protagoniza novo videoclipe de David Carreira

David Carreira está a preparar uma nova música e mostrou alguns registos do videoclipe. Bruna Gomes é a estrela.

David Carreira tem andado com as mãos ocupadas. O cantor anda a trabalhar num novo tema musical e, nas redes sociais, desvendou um pouco da nova música. O artista publicou alguns registos do videoclipe, no qual não atua sozinho.

Bruna Gomes é a estrela do videoclip da nova música. As imagens foram gravadas na praia e uma antecipação da música, intitulada “Menta”, foi publicada pelo cantor. “300 comentários e lanço este novo hit!”, escreveu.

Os fãs e seguidores de David encheram a caixa de comentários. “Já devia estar lançado”, “O videoclip parece tão perfeito”, “Já podias lançar” e “Cheirinho de hit a caminho, lança logo” foram alguns dos comentários.

De relembrar que Bruna Gomes continua a somar com projetos em Portugal. Além do videoclipe de David Carreira, a influenciadora digital irá comentar as galas do “Big Brother”.