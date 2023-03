Bruna Gomes substitui Susana Dias Ramos nas galas de “O Triângulo”, na TVI

Bruna Gomes prepara-se para iniciar um novo desafio profissional na TVI. A “digital influencer” vai substituir Susana Dias Ramos nas galas do programa “O Triângulo”.

A brasileira junta-se assim a Flávio Furtado para comentar tudo o que se passa dentro da casa do “reality show”. A notícia foi avançada pela estação através das redes sociais oficiais.

“Surpresa! Bruna Gomes junta-se a Flávio Furtado para comentar as próximas três galas.

Curioso para os ver em ação?”, pode ler-se na publicação feita no Instagram do programa.

Flávio Furtado já reagiu e afirmou: “Vai ser bonito vai!”.