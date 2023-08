Bruna Gomes vai comentar galas do “Big Brother” ao lado de Flávio Furtado

O “Big Brother” regressa em setembro, com a condução de Cristina Ferreira, e Bruna Gomes vai comentar as galas em direto ao lado de Flávio Furtado.

A menos de um mês da estreia do “Big Brother”, ficou a saber-se este sábado que uma das vencedoras do formato, Bruna Gomes, vai comentar as galas em direto. A influenciadora digital substitui Marta Gil e vai estar ao lado de Flávio Furtado.

“Estou muito feliz que o grupo me tenha escolhido, porque foi um projeto que me acolheu. Estou hoje aqui por causa do ‘Big Brother’ e voltar para o projeto deixa-me de coração preenchido”, disse Bruna Gomes no programa da TVI “Dois às 10”.

Sem férias este ano, Bruna Gomes tem andado pelo país a promover uma coleção de maquilhagem que lançou em parceria com a marca Andreia Professional. “Este ano não há mais viagens para casa, o Rio de Janeiro, porque está a acontecer o lançamento da minha colaboração com a Andreia e não pude ir ao Brasil”, disse em conversa com a N-TV.

“Estou focada no projeto, porque vou a eventos fazer maquilhagem com a Andreia e estou muito feliz; é uma marca portuguesa que nunca fez colaboração com ninguém, a primeira vez é comigo, então estou de coração cheio e sinto-me muito lisonjeada por estar com marca que está há tantos anos no mercado”, acrescentou Bruna Gomes.

Quanto ao regresso à televisão, a influenciadora digital já tinha antecipado que “depende do projeto”: “Se me convidarem eu vou, estou disponível. Gostei de fazer tudo, de estar no ‘Big Brother’ e nos comentários do programa”. Agora, prepara-se para comentar as galas em direto, todos os domingos, ao lado de Flávio Furtado e Cristina Ferreira.