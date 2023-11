Bruno Cabrerizo estará no centro de desentendimento entre Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz

José Eduardo Moniz não estará satisfeito com a decisão de Cristina Ferreira ao fazer regressar Bruno Cabrerizo à TVI.

Já há alguns meses que se observou uma aproximação entre Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo, que acabou por ser explicada com as notícias do ator como apresentador do “Dança com as Estrelas”.

Contudo, este retorno do intérprete ao canal parece não ser da concordância entre todas as partes. A contratação de Cabrerizo terá sido iniciativa da apresentadora que “começou a fazer pressão com o [José Eduardo] Moniz para que o pusessem na nova novela”, “Cacau”, revelou uma fonte à revista “TV Mais” desta quarta-feira.

“O Zé Eduardo não achou que ele se encaixasse no perfil de alguma das personagens e, até por uma questão de orçamento, ficou de fora. Ela insistiu, assegurando que o Daniel Oliveira também o estava a assediar para um projeto novo na SIC. Mas nem assim conseguiu convencer o Zé Eduardo. O assunto esmoreceu, mas quando apareceu em ‘Palácio das Estrelas’ como regressado ao canal todos perceberam o que ele iria fazer”, acrescentou a mesma fonte.

Apesar do diretor-geral da TVI estar, alegadamente, em desacordo com Cristina, não se terá oposto à sua decisão. “Embora esteja em desacordo com a Cristina, o Moniz aceitou a ideia dela e não se opôs a que isso acontecesse”, contou a fonte à publicação.