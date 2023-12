Bruno Cabrerizo: regresso a Portugal aproximou ator dos filhos

Depois de alguns anos entre o Brasil e o nosso país, o ator voltou por alguns meses para participar numa novela e apresentar um programa. Bruno Cabrerizo está mais próximo dos dois filhos, que moram em Milão.

Pai de Gaia, de 12 anos e de Elia, de dez, que moram com a mãe, Maria Caprara, em Milão, Bruno Cabrerizo está mais próximo dos filhos desde que regressou a Portugal para integrar uma novela e ser co-apresentador de um programa. O ator e manequim não esconde a felicidade por estar a apenas duas horas e meia da cidade do norte de Itália. “Sempre que posso eu vou ter com eles, estou a duas horas e meia de viagem de avião. É diferente de viajar desde o Brasil, agora dá para passar fins de semana com eles em Milão, é só uma questão de organização”, diz o artista brasileiro, que vai co-apresentar o “Dança com as Estrelas”. “Claro que depois, quando estrear o programa ao fim de semana, vai ser mais complicado, mas talvez eles possam vir a Portugal”.

Quando os três não estão juntos, Bruno Cabrerizo assume que é um pai chato. “Há muita videochamada, ligo todos os dias para eles, de manhã, à tarde, às vezes sou chato e um dia destes a minha filha desligou na minha cara, mas foi porque lhe liguei três vezes!”.

A distância é um assunto pacífico em família, acrescenta. “Eles entendem perfeitamente, porque já são grandes, sabem que o pai está a trabalhar, que o faço para o futuro deles. Pedem que esteja junto deles, então eu tento organizar-me, principalmente nas datas mais importantes. Eles estão felizes pelos meus dois novos projetos”.

E o segundo projeto é a novela “Festa é Festa”. Nos últimos anos, desde 2018, o ator esteve entre Portugal e o Brasil, onde participou em novelas, como “Tempo de Amar”, e, mais recentemente, no “Dança com os Famosos”. Agora, integra o projeto líder de audiências à noite. “Foi uma estreia ótima, como dizemos no Brasil, ‘nasceu’. No início das gravações estamos sempre a tatear, mas foi muito bom. A novela tem muito tempo, é um comboio em andamento, mas estou a correr atrás dele”.

Bruno destaca que há um pormenor que joga a seu favor. “Conheço quase toda a equipa, uns de ‘A Única Mulher’, outros de ‘Ouro Verde’, alguns até no entretenimento e isso facilita muito na hora de entrar num produto como este. Estou feliz porque entrou em dois produtos da casa que estão consolidados”.



Quanto ao “Dança com as Estrelas”, assume alguma ansiedade. “Já trabalhei como apresentador, aqui e no Brasil, mas este tipo de programa, apesar de o conhecer, enquanto rosto é outra coisa e emoção. Lembro-me do Pedro Teixeira connosco enquanto concorrentes, aquele momento de espera, a tensão, então eu também quero viver isso! Há peso, mas isso não me incomoda, estou pronto, vamos embora”.