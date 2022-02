Bruno de Carvalho acusado de ser possessivo: “É comigo que tens de falar!”

Bruno de Carvalho voltou a protagonizar um momento de tensão com Liliana Almeida dentro da casa do “Big Brother Famosos”, na TVI.

O casal da “casa mais vigiada do país” entrou num pequeno confronto depois de a cantora ter ido até ao confessionário para desabafar, algo que deixou o ex-presidente do Sporting bastante incomodado.

“É comigo que tens de falar… É comigo”, começou por dizer o empresário. “E eu não falei contigo? Não posso descarregar ali [no confessionário] que é um sítio onde me sinto bem?”, retorquiu Liliana.

“Podes decidir o que tu quiseres, no tempo que tu quiseres, [mas] comigo”, voltou a frisar o também DJ. “Estás a deixar-me numa ansiedade do caraças”, referiu a cantora, que acaba por implorar que Bruno de Carvalho a deixe pensar e descansar.

Estas atitudes do concorrente rapidamente geraram críticas. Maria Sampaio foi uma das pessoas que comentou a postura de Bruno de Carvalho.

“Isto é um grande alerta! Começa assim, não deixam nem a pessoa respirar, não deixam a pessoa pensar, não deixam a pessoa ser! Depois fazem com que se afastem dos amigos, da família e controlam toda a vossa vida! Bandeira vermelha, isto não é só um jogo é um exemplo do que existe na nossa sociedade! E por mais que todos se tenham apaixonado pelo Bruno, até eu, isto é muito grave! E não consigo ver mais que romantizem tudo Isto! Isto pode acontecer a qualquer pessoa, não se esqueçam disso!”, escreveu.

Também Miguel Cristovinho recorreu às redes sociais para comentar o sucedido. O cantor partilhou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, o vídeo do momento e disse: “Tóxico! Ameaça a namorada!”, acrescentando ainda: “5:26 da matina e o bacano à espera, fez-lhe uma espera”