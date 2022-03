Bruno de Carvalho apontado como concorrente do “Big Brother Famosos”

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, foi apontado como um dos concorrentes do próximo “reality show” “Big Brother Famosos”, na TVI.

A notícia foi avançada pela revista “Nova Gente” que dá como garantida a participação do antigo presidente “leonino” no formato que estreia a 2 de janeiro.

No entanto houve ainda outras personalidades que não aceitaram fazer parte do leque de 13 concorrentes que irão participar no programa: Cândido Costa e Zulmira Ferreira deram uma “nega” à estação de Queluz de Baixo, garante a publicação “Nova Gente”.

Recorde-se ainda que ao que tudo indica a condução do programa deixará de estar a cargo de Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos para passar a ser conduzido por Cristina Ferreira.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI terá ainda, segundo a “Nova Gente”, despedido 17 membros da equipa de “Cristina ComVida” que poderá chegar ao fim no dia 6 de janeiro.