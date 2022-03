Bruno de Carvalho arrasa a nova edição do “Big Brother Famosos” (TVI)

Bruno de Carvalho gozou com a nova edição do “Big Brother Famosos” (TVI), depois de ter tomado conhecimento dos resultados das audiências dos programas dedicados ao “reality show”.

O ex-presidente do Sporting partilhou cabeçalhos de notícias no Twitter, nas quais é possível ler-se que os programas da TVI, que cobrem tudo o que acontece no “BB Famosos”, registaram audiências baixas.

Perante esta informação, o ex-concorrente da edição anterior do formato, que terminou no sábado passado, 26 de fevereiro, comentou os números: “Oh pah, já basta ok? Ahahahahaha Ahahahahahahahaha Ahahahahaha! Agarra ‘Big’ que já foi tua”.

“Sem protagonistas, o ‘Big Brother Famosos’ já nem dá para fitas… Como não amar! Uns têm, outros apenas… não”, prosseguiu o ex-dirigente “leonino”.

Lembre-se que o programa “Última Hora”, conduzido por Alice Alves, “Extra”, por Marta Cardoso, e “Diário”, por Mafalda Castro, são espaços de análise a tudo o que acontece dentro do “reality show”.