Bruno de Carvalho diz que Joana Marques “devia dedicar-se à prostituição”

Bruno de Carvalho atacou na tarde deste sábado Joana Marques e afirmou que a humorista “devia dedicar-se à prostituição”.

Ataque cerrado. Bruno de Carvalho subiu o tom em relação a Joana Marques e, no perfil de Instagram, afirmou que a humorista da rubrica “Extremamente Desagradável” “devia dedicar-se à prostituição”.

“Eu sou daqueles que acha que a Joana Marques se devia dedicar à prostituição”, referiu o DJ e ex-presidente do Sporting nas redes sociais.

“Os possíveis clientes iam rir mais do que com as supostas graças dela”, acrescentou Bruno de Carvalho.

“Vai, mana Marques, continua, o humor precisa sempre dos maus para se poderem destacar os bons”, concluiu.

Recorde-se que, na última semana, embora de forma não ofensiva, também Adelaide Ferreira e Yolanda Tati reagiram às piadas da humorista.