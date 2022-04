Bruno de Carvalho e a prisão: “A cela era metade da nossa casa de banho”

Bruno de Carvalho abordou, na tarde desta terça-feira, no “Big Brother Famosos” (TVI), os quatro dias que esteve detido depois das agressões na Academia de Alcochete.

Numa conversa no jardim da “casa mais vigiada do país”, com Catarina Siqueira, Jorge Guerreiro, Kasha e Liliana, o ex-presidente do Sporting lembrou a detenção de quatro dias, em novembro de 2018, no âmbito da investigação às agressões durante a invasão à Academia de Alcochete.

“Durante um ano dormi com a porta de casa aberta”, começou por recordar Bruno de Carvalho, mostrando-se traumatizado.

“Fui detido no quartel da GNR de Alcochete. Foi num domingo, com greve dos funcionários judiciais na segunda-feira, só mesmo para o ‘showoff’”, acusou o antigo dirigente, perante a curiosidade dos colegas da casa.

De seguida, Bruno de Carvalho descreveu a cela. “Era metade da nossa casa de banho, um dois por um”, garantiu. “Dormia em cima de uma coisa de betão, sem colchão, nem cobertor. Havia um buraco, era novembro, e a ideia era mesmo o frio bater-me forte!”

A descrição continuou: “Havia uma torneira embutida da qual saía um líquido azul. E outro buraco no chão que cheirava a cocó”, concluiu.