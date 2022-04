Bruno de Carvalho e Liliana Almeida fazem tatuagens antes do casamento

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida fizeram tatuagens antes do casamento, que vai ser transmitido pela TVI. O casal mostrou o resultado final.

Unidos (na pele) para sempre. A poucos meses do casamento, que vai ser transmitido pela TVI, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida fizeram tatuagens.

“My Queen. Espero que tenhas gostado da tatuagem! Eu amei fazer a ti!

Fui meiguinho, não fui?”, brincou Bruno de Carvalho nas redes sociais.

“Doeu bué”, brincou a cantora, em resposta à publicação no Instagram do DJ e antigo presidente do Sporting.

Recorde-se que o casal se conheceu e apaixonou na recente edição do “Big Brother Famosos”.

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida resistiram às polémicas dentro da “casa mais vigiada do país”, com o antigo dirigente “leonino” a ser acusado por muitas figuras públicas de agredir física e psicologicamente a ex-intérprete da banda Non Stop.