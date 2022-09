Bruno de Carvalho e Liliana Almeida mostram-se divertidos nas Maldivas

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida mostraram-se muito divertidos numa das praias nas Maldivas, onde estão a desfrutar da lua-de-mel.

O ex-presidente do Sporting e a mulher, Liliana Almeida, “deram o nó” a 2 de setembro na Quinta do Solar do Paço, em Algoz, no Algarve. Depois da cerimónia, os dois fizeram as malas e viajaram até às Maldivas.

Após terem partilhado um primeiro vídeo do quarto, o antigo dirigente e a cantora avisaram que iriam publicar pouca coisa nas redes sociais para aproveitaram ao máximo a lua-de-mel.

Contudo, o também DJ voltou a divulgar imagens no perfil de Instagram, nas quais surge o casal no areal. “E o paraíso continua… O mundo é mais bonito porque os loucos estão nas Maldivas!” afirmou Bruno de Carvalho.

Mais tarde, o casal fez um vídeo a agradecer o apoio que tem recebido dos seguidores, nomeadamente, depois do casamento. “Da Malveira às Maldivas! Queremos agradecer a todos o vosso carinho! Aqui temos vivido muita paz e muito amor!” partilharam.

Os dois casaram-se numa cerimónia transmitida na TVI, conduzida por Manuel Luís Goucha e Maria Botelho Moniz. Durante o casamento houve ainda uma tentativa de invasão por parte de Zezé Camarinha para um “acerto de contas”.