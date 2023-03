Bruno de Carvalho e Liliana Almeida mostram-se na cama

Depois dos rumores de separação e de terem assumido uma “crise” no casamento, Liliana Almeida e Bruno de Carvalho mostraram-se na cama.

O casamento dos ex-participantes do “Big Brother” Bruno de Carvalho e Liliana Almeida tem sido uma verdadeira montanha russa de emoções: primeiro, a cantora passou o aniversário sozinha, mais tarde o DJ pediu desculpa, os dois acabaram por admitir a “crise” na relação e, agora, mostram-se… na cama.

“Acordar assim dá gosto”, escreveu o casal no perfil de Instagram.

Recorde-se que, na semana passada, o ex-presidente do Sporting resumiu os últimos dias do casal: “A Liliana acabou por optar estar com a família, no Algarve, eu estive com a minha família aqui, em Lisboa. As pessoas têm as suas zangas, têm as suas coisas para limar. Não vou esconder, nunca escondi o que vai acontecendo”, justificou.