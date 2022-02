Bruno de Carvalho expulso do “Big Brother” e Liliana ameaça sair

Bruno de Carvalho foi expulso neste domingo do “Big Brother Famosos”. Liliana Almeida, a namorada, ameaça sair.

Os telespetadores expulsaram Bruno de Carvalho da “casa mais vigiada do país” na noite deste domingo. Depois de ter estado envolvido em polémica com as acusações de violência doméstica, o ex-dirigente do Sporting foi expulso com 53 por cento dos votos, contra os 27 por cento de Kasha, que esteve em dúvida até final.

Mário Jardel e Jorge Guerreiro foram os outros concorrentes que estavam nomeados e se mantiveram na mansão da Malveira.

Liliana Almeida, namorada de Bruno de Carvalho, ameaça sair, mas o “Big Brother” pediu à concorrente para “ponderar e não se percepitar” e tomar uma decisão a frio.