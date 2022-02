Bruno de Carvalho fala com a família dentro do “Big Brother Famosos”

Depois de ter ameaçado abandonar o programa diversas vezes, o ex-presidente do Sporting só ficou descansado com trocas de áudio com a família.

A última gala do “Big Brother Famosos” ficou marcada pela discussão entre Bruno de Carvalho e Cristina Ferreira. O agora DJ não gostou de ver imagens passadas que insinuavam que manipula a namorada, Liliana Almeida, enquanto a apresentadora defendeu-se que o programa mostra o que se passa na casa.

Sabe-se agora, através da edição desta quinta-feira feira da revista “TV Mais”, que Bruno de Carvalho teve de ser convencido pela produção e por uma psicóloga a não desistir. Mais, segundo uma fonte citada pela revista, o DJ só descansou quando trocou mensagens de áudio com a família.

É que, horas antes, o concorrente recebeu um avião que achou ter sido enviado pela mãe, algo que a irmã desmente.

Quem ficou pelos cabelos foram os outros concorrentes que, com a conversa entre Bruno de Carvalho e a produção, viram a cadeira quente atrasar-se: “Já chega de tratamento especial. Amua, está a atrasar a cadeira quente!” disse Kasha aos colegas.

O intérprete dos D.A.M.A apercebeu-se ainda da conversa de Bruno de Carvalho com a produção: “Está agreste aquilo lá dentro!” Catarina Siqueira acrescentou: “Está a pegar fogo, está tudo a arder!”