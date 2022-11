Bruno de Carvalho irónico com arquivamento de queixas na ERC

O ex-presidente do Sporting e concorrente do “Big Brother” Bruno de Carvalho reagiu ao arquivamento de mais 700 queixas na ERC.

Há alguns meses, antes de abandonar o “Big Brother”, Bruno de Carvalho foi confrontado com centenas de queixas na Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), por alegada violência psicológica sobre a mulher, Liliana Almeida, no “reality show” da TVI. Hoje, com o arquivamento de 730 queixas, o ex-presidente do Sporting reagiu. “Aquilo que me apraz dizer é: espero que (as pessoas) tenham aprendido a lição e que não façam aos outros aquilo que não querem que lhes façam a eles”, disse em declarações à “Selfie”.

“Têm muito essa vontade, não percebo o porquê, porque nunca o fiz na vida, de comentar o que não sabem. Ou de tentarem fazer-se sempre de muito inteligentes, porque acham que, em segundos, percebem tudo”, acrescentou.

“Por isso, quer para nós, quer para a TVI, acaba por ser uma coisa normal, dentro de uma anormalidade, que foram as críticas e tudo o que isso envolveu, perante algo que é um programa de televisão”, concluiu Bruno de Carvalho em declarações à “Selfie”.