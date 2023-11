Bruno de Carvalho pede dinheiro aos fãs, mas há seguidores que questionam as intenções

Bruno de Carvalho está a pedir ajuda financeira aos fãs. Mas há seguidores que questionam as intenções do antigo presidente do Sporting.

O ex-participante do “Big Brother” e antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho está a pedir dinheiro aos fãs. O “site” da “Nova Gente” cita um vídeo do também DJ e namorado da cantora Liliana Almeida.

Mas há alguns seguidores que estão a questionar as intenções do ex-participante do “BB”. “Brincadeira tem hora limite”, “ainda lhe dou cinco cêntimos, mas tem de desaparecer” ou “apareceu-me umas férias dele em Itália” são frases que constam em vários fóruns da Internet.

Quanto ao vídeo, Bruno de Carvalho dirige-se, diretamente, aos milhares de seguidores. “Alô malta, hoje, eu e a Liliana soubemos que estão a fazer GoFundMe, uma recolha de dinheiro para nos apoiar”, disse Bruno de Carvalho no vídeo citado.

“Este ano que passou foi de muitos investimentos e avultados – mais de 200 mil euros”, lembrou, em seguida.

“Portanto, muito bom, mais uma vez, ver o carinho, o amor e o apoio dos fãs que estão sempre atentos e que verificaram que este apoio é fundamental para terminarmos alguns investimentos para que faça sentido alguns dos que já foram feitos”, acrescentou Bruno de Carvalho.

“Vou deixar aqui no rodapé a ligação. Obrigado pelo vosso apoio”, rematou o antigo dirigente do Sporting.

Sobre uma das questões apontadas por alguns fãs, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida estiveram recentemente em Itália e visitaram várias regiões, nomeadamente Pisa e a zona de Cinque Terre.

“Montepulciano, Itália. Aqui foi filmada parte da saga ‘Twilight’ onde o amor eterno ficou selado entre um vampiro e uma humana! Que lugar mais apropriado para brindar ao nosso Amor!”, partilhou Bruno de Carvalho nas redes sociais.