Bruno de Carvalho pede Liliana Almeida em casamento e ela responde em direto

Bruno de Carvalho e Liliana de Almeida estão noivos. O ex-presidente do Sporting pediu, esta quinta-feira, 10 de março, a namorada em casamento na Islândia e a cantora aceitou.

O casal viajou até aquele território para desfrutar de uns dias de descanso e festejar o aniversário da artista, que celebra 39 anos. Entre passeios turísticos, os dois aproveitaram para jantar esta noite e o ex-dirigente “leonino” pediu a companheira em casamento.

“Mal te vi percebi que te tinha reencontrado. Estamos juntos pela eternidade e a cada vida vamo-nos encontrar e amar! Amo-te até ao infinito!” escreveu Bruno de Carvalho no perfil de Instagram, publicando o vídeo em que surge a fazer o pedido.

Rapidamente, vários internautas deram os parabéns aos noivos. Lembre-se que os dois começaram a namorar quando estava dentro da edição anterior do “Big Brother Famosos”, da TVI.

Recorde-se que o também DJ está a ser alvo de um inquérito por parte da Procuradoria-Geral da República, face às queixas apresentadas pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) no Ministério Público, devido ao comportamento “ameaçador” do ex-concorrente para com a namorada.