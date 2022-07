Bruno de Carvalho revela data de casamento e lista de convidados

Bruno de Carvalho revelou, esta segunda-feira, 18 de julho, a data do casamento com Liliana Almeida e os convidados.

O antigo presidente do Sporting e a namorada, a cantora Liliana Almeida, estiveram no programa das manhãs “Dois às 10”, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, para falar sobre o matrimónio e os convidados.

O casal revelou que o enlace vai acontecer a 2 de setembro. “Vai o Jorge [Guerreiro], a Laura [Galvão], o Jay [Oliver], a Marta [Gil], o Bruno, a Liliana… no fundo, a equipa alegria que nós chamávamos”, informou.

Sobre o padrinho de casamento, o também DJ explicou: “A Andreia é madrinha da Liliana e o Jorge é meu padrinho. Aliás, eu disse, tinha de juntar os meus dois primeiros amores da casa e o meu primeiro amor, a minha primeira empatia, foi o Jorge”.

Face à polémica da alegada gravidez de Liliana Almeida, Bruno de Carvalho assegurou que não pode acontecer porque realizou uma vasectomia em 2018. “Vou reverter, por causa dela, há de doer, há de doer à brava”, afirmou.

O pedido de casamento foi feito pelo antigo dirigente “leonino” quando o casal estava na Islândia de férias. “Mal te vi percebi que te tinha reencontrado. Estamos juntos pela eternidade e a cada vida vamo-nos encontrar e amar! Amo-te até ao infinito!” escreveu o DJ.