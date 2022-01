Bruno Nogueira acusa escola da filha de fechar caldeira em inverno rigoroso

Bruno Nogueira acusou a escola de uma das filhas de fechar a caldeira durante este inverno rigoroso que se vive em Portugal. Nas redes sociais, o comediante mostrou-se indignado.

O humorista recebeu, esta quinta-feira, 7 de janeiro, uma notificação da escola da filha a informar que por causa das medidas de higiene e segurança da Direção-Geral da Saúde motivadas pela covid-19 a caldeira da escola foi bloqueada.

“Acabei de receber isto da escola de uma das miúdas. É absolutamente inaceitável num inverno tão rigoroso, com temperaturas de seis graus pela manhã, que as crianças tenham de passar por isto. Não quero imaginar o que será em zonas com temperaturas ainda mais baixas”, afirmou.

“Entendo que estamos numa situação nunca antes vivida e que a adaptação não é fácil, mas se deixa de reinar o bom senso, o vírus passamos a ser nós. E esse é bem mais difícil de controlar. O que leio nos comentários é ainda mais preocupante”, acrescentou.

Na secção de comentários, rapidamente, a atriz Jessica Athayde reagiu à indignação de Bruno Nogueira. “Não há bom senso”, atirou a intérprete e mãe de Oliver.