Bruno Nogueira agradece “tempestade de amor” após a estreia de “Tabu”

Bruno Nogueira agradeceu, este domingo, 6 de março, a “tempestade de amor” que recebeu depois de ter sido emitido o primeiro episódio do novo programa de humor “Tabu”, da SIC.

Foi para o ar este sábado, 5 de março, o novo projeto do comediante e, nas redes sociais, o formato recebeu vários elogios. “Fantástico”, “visionário” ou “lição de vida” servem a título de exemplo.

Bruno Nogueira não tardou a reagir aos elogios: “O fator risco é talvez o que mais me interessa profissionalmente. O sítio seguro deixa-me desconfortável, por saber que há uma carrinha de possibilidades a passar em sentido contrário. O ‘Tabu’ é o programa que não sabia que queria e precisava de fazer”, começou por admitir.

“Há qualquer coisa que estremece no fim de cada dia de filmagem, uma espécie de fiel de balança que vai arriscando o seu precário equilíbrio. Demoro a voltar a sincronizar com a minha vida real. O que é mau sinal, e bom sinal, tudo ao mesmo tempo”, acrescentou, referindo se seguida que “está a ser uma bonita e dura viagem”.

“Está a ser uma bonita e dura viagem, que adoça sempre que a cada conversa descubro o papel que o humor teve e tem em cada uma daquelas pessoas que tão generosamente partilham a sua história comigo. Há realidades tão insuportáveis, que a lente do humor quase que parece fazer frente ao monstro”, salientou.

Seguiram-se os agradecimentos de Bruno Nogueira: “Ao Daniel Oliveira [diretor de Programas da SIC], obrigado pela confiança uma vez mais. À Até ao Fim do Mundo e a toda a equipa que faz o programa, depois do ‘Último a Sair’ e do ‘Som de Cristal’, eis-nos aqui outra vez. O rigor e amor com que trabalham faz com que tudo seja puro prazer.

E a vocês, que estão desse lado, obrigado pela tempestade de amor. […] Há pessoas que antes de se rirem de uma piada já estão a pensar: ‘devo rir-me disto ou não?’ Isso é a morte da essência da comédia. Obrigado por terem fugido a essa armadilha”, concluiu.

Daniel Oliveira já tinha elogiado o trabalho do comediante com “Tabu”. “Arriscar. Inovar. Desassossegar. E rir em tempos de chumbo. Bruno magistral, numa produção exímia da ‘Até ao fim do Mundo’. Muito orgulho nisto!” afirmou.