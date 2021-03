Bruno Nogueira anuncia novo direto do “Bicho” em dia de Natal

Bruno Nogueira anunciou, esta segunda-feira, 21 de dezembro, um novo direto do “Como É Que O Bicho Mexe?” no seu perfil de Instagram. Este será no Natal, 25 de dezembro.

Depois de ter regressado pela primeira vez após a pandemia, o humorista vai conduzir um direto no seu perfil da rede social no dia de Natal, presenteando os fãs da melhor forma que entendeu ser possível

“A prenda possível. Dia 25 de dezembro, às 23h. Feliz Natal”, pode ler-se na publicação.

Os “lives” de Bruno Nogueira começaram em março para fazer companhia ao público que estava em casa em confinamento por causa da pandemia da covid-19. No entanto, os diretos terminaram em maio.

A SIC lançou na sua plataforma de “streaming” um documentário sobre a última noite da primeira onda de diretos de Bruno Nogueira, na qual este festejou o Natal, pedindo ao público para que colocasse decorações natalícias à janela.