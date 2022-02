Bruno Nogueira anuncia o regresso de “Como é que o Bicho Mexe?”

Bruno Nogueira anunciou nas redes sociais o regresso da “nova vaga” do programa “Como é que o Bicho Mexe?”.

Com um novo confinamento, os “diretos” do humorista estão de volta. Como o próprio revelou, esta tarde, a nova edição de “Como é que o Bicho Mexe?” regressa esta segunda-feira, 18 de janeiro, no Instagram, a partir das 23 horas.

“Tinha prometido a mim mesmo que a emissão de Natal seria a última. Não gosto de voltar a pegar em coisas que julgava terem cumprido a sua função”, referiu.

Bruno Nogueira afirmou ainda que a decisão ocorreu depois das múltiplas mensagens que tem recebido, apelando ao regresso do formato.

“Nos últimos dias, depois das múltiplas mensagens que recebi e continuo a receber, tenho-me debatido com esta dúvida, e cheguei à conclusão que ao contrário de todos os outros projetos, este está necessariamente ao abrigo de outra lei. É, feitas as contas, a mínima parte em que posso ajudar. Logo, não é trabalho, nem pode ser. É outra coisa”, acrescentou.

Bruno Nogueira mudou-se para a SIC para produzir conteúdos para a nova plataforma de “streaming” da estação OPTO SIC. O humorista já tinha partilhado imagens do documentário de “Como É Que o Bicho Mexe”, em outubro.