Bruno Nogueira está de volta com o “Como é que o Bicho Mexe”

Bruno Nogueira volta, esta sexta-feira, com a rubrica no direto do Instagram intitulada “Como É Que o Bicho Mexe”, que ficou famosa durante o confinamento.

Depois de se ter despedido a 16 de maio com um episódio em que até festejou o Natal, juntando cerca de 175 mil seguidores no direto, o humorista regressa para conversar com o público.

No perfil de Instagram, o comediante confirmou que esta noite volta o espaço de conversa que, ao longo de dois meses de confinamento, recebeu caras conhecidas como Nuno Markl, Beatriz Gosta, Cristiano Ronaldo, João Manzarra, Catarina Furtado, entre outras.

“Talvez juntos custe menos. Amanhã, sexta-feira, às 23h”, afirmou.

Bruno Nogueira mudou-se para a SIC para produzir conteúdos para a nova plataforma de streaming da estação OPTO SIC. O humorista já tinha partilhado imagens do documentário de “Como É Que o Bicho Mexe”, em outubro.