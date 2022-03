Bruno Nogueira regressa com “Como É Que o Bicho Mexe” e mais de 100 mil pessoas

Bruno Nogueira regressou, esta sexta-feira à noite, aos diretos do “Como É Que o Bicho Mexe”, no Instagram, O humorista recebeu teve mais de 100 mil seguidores.

O comediante está de regresso à referida rede social para retomar o “Como É Que o Bicho Mexe”, que começou no primeiro confinamento obrigatório em Portugal e terminou em maio.

Agora, na primeira noite de volta, Bruno Nogueira conversou com Nuno Markl, Inês Aires Pereira, Beatriz Gosta, Jessica Athayde, Nuno Lopes, Joana Duarte, João Manzarra, Bumba na Fofinha e Filipe Melo.

Os diretos do “Bicho” vão ser transmitidos no Instagram todas as sextas, sábados e domingos, às 23h00.

A SIC vai lançar na plataforma de streaming um documentário sobre a última noite da primeira onda de diretos de Bruno Nogueira, na qual este festejou o Natal, pedindo ao público para que colocasse decorações natalícias à janela.

Além deste documentário, que vai estrear-se a 24 de novembro, o humorista também terá um programa na plataforma de streaming. Contudo, o formato está com atrasos por causa da pandemia.