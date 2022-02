Bruno Nogueira e Ljubomir Stanisic em novo serviço de “streaming” da SIC

O humorista e o “chef” são algumas das caras da estação com conteúdos exclusivos no OPTO SIC, o novo serviço de “streaming” do canal que celebra esta terça-feira 28 anos. O lançamento é em novembro.

OPTO SIC é o nome do serviço de “streaming” da SIC, anunciou hoje Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, no dia do 28.º aniversário da estação. A plataforma vai competir diretamente com o TVI Player e o RTP Play.

OPTO SIC terá duas versões: uma gratuita, com um catálogo contendo centenas de séries, documentários, novelas, “sketches” e outros formatos; e uma versão “premium”, à qual se acrescenta à versão base conteúdos exclusivos e a possibilidade de ver episódios de novelas que passam na antena na SIC 24 horas antes da sua emissão, “catchup” de 30 dias SIC generalista e dois noticiários diários com a possibilidade de escolher entre a duração de 10, 15 ou 20 minutos.

Nas primeiras semanas após o lançamento do serviço, OPTO SIC terá, em exclusivo, “Esperança”, uma nova série cómica de César Mourão, duas séries dramáticas: “A Generala”, com Soraia Chaves, Margarida Marinho, Vitória Guerra e Carolina Carvalho, baseada numa história real; e “O Clube”, com Sara Matos, Filipa Areosa, Margarida Vila Nova e José Raposo.

Há, ainda, formatos originais de Bruno Nogueira, Ricardo Araújo Pereira e Ljubomir Stanisic – que, recorde-se, justificou a presença no “online” como um dos motivos da troca da TVI pela SIC -, um documentário de Sofia Pinto Coelho; conteúdos informativos apresentados por Clara de Sousa; e episódios novos de “Mundo à Vista”.

Os telespetadores podem fazer a pré-inscrição a partir desta quarta-feira em www.opto.sic.pt .

Depois do OPTO SIC a estação vai lançar um projeto na área de e-sports.

“A SIC opta por estar sempre um passo à frente dos outros. A SIC opta por agarrar nas rédeas do seu destino e não se deixar dominar pelas circunstâncias. A SIC opta por dar ao seu público o que ele quer, quando ele quer e onde quer. A SIC opta por ser o maior produtor e exportador de conteúdos portugueses no mundo. A SIC opta pela curadoria dos seus conteúdos em qualquer plataforma. A SIC opta por criar valor, sempre”, refere Francisco Pedro Balsemão.