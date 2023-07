Bruno Nogueira e Salvador Martinha juntos na comédia (e no ténis)

Bruno Nogueira e Salvador Martinha irão comentar no próximo domingo, 16 de julho, a Final do Torneio de Wimbledon, pelas 13.45 H.

Bruno Nogueira e Salvador Martinha, além de serem dois humoristas portugueses, têm em comum a paixão pelo ténis. Os dois vão comentar no próximo domingo, 16 de julho, a final do Torneio de Wimbledon, pelas 13.45 H.

Os dois vão poder pôr os conhecimentos à prova, numa emissão especial para a Sport TV. Na Sport TV 2, os telespectadores vão poder assistir à prova numa transmissão normal.

Recorde-se que, depois do projeto “Como é que o bicho mexe”, lançado em 2020, Bruno Nogueira anunciou, no passado mês de abril, o podcast “Isso não se diz”: “Dito isto, não fazia falta mais um podcast. Não vos vai acrescentar nada, já há tantos e tão maus, e outros tão bons, este não resolve nenhum problema no mundo, mas resolve vários problemas meus”, escreveu na altura.