Bruno Nogueira revela imagens do novo programa “Tabu” (SIC)

Bruno Nogueira revelou, esta quinta-feira, 10 de fevereiro, imagens do novo programa “Tabu”, que ainda não tem data de estreia na SIC.

Prestes a regressar ao pequeno ecrã com um formato de humor, o humorista, de 40 anos, publicou, no perfil da rede social Instagram, um vídeo promocional com momentos do novo desafio.

“Contagem decrescente”, pode ler-se na publicação.

Em janeiro, a estação de Paço de Arcos já tinha revelado que o comediante iria voltar à antena. Lembre-se que este regresso acontece depois de Bruno Nogueira ter criado a série “Princípio, Meio e Fim”.

Nomeado para um Emmy e vencedor de vários prémios internacionais, “Tabu” é um formato com sucesso em países como Israel, Canadá, Dinamarca, Espanha, Austrália, Suíça ou Bélgica, onde foi criado.

O humorista vai explorar a ideia de que os temas “mais sensíveis podem ser abordados sem receios ou pudores, num exercício que promete ser libertador para os participantes, telespetadores e para o próprio humorista”.