Bruno Nogueira tem novo programa na SIC: “Programa nasce do erro e do falhanço”

A SIC estreia no próximo dia 11 o programa “Princípio, Meio e Fim”, com Bruno Nogueira como cabeça de cartaz. Entrevista ao autor.

Depois de, durante a pandemia, ter feito companhia a milhares de portugueses no Instagram com a rubrica “Como é que o Bicho Mexe?”, Bruno Nogueira está de regresso à televisão e à SIC com “Princípio, Meio e Fim”, que se estreia a 11 de abril e vai ter seis episódios.

Em conferência de imprensa com os jornalistas nesta manhã, ao lado do diretor de Programas da SIC Daniel Oliveira, Bruno Nogueira explicou ao que vem: “A ideia nasce da liberdade criativa. A minha passagem pela SIC foi feliz e fazia sentido voltar. Houve um lado difícil de fazer com a pandemia, como gerir coisas de última hora, como ir buscar uma roupa”.

O programa vai abordar a questão do “erro e do falhanço dos autores”. O humorista explica: “O erro provoca uma vertigem a quem está a ver. Pode haver um ator que vai ser mandado para o lado errado, uma gralha que vai ser lida em voz alta, em resumo, não vamos corrigir os erros dos autores e vão para o ar”.