Bruno Savate e Cláudio Coelho discutem no “Big Brother”: “Não voltas a tocar na Joana”

Os concorrentes do “Big Brother – Duplo Impacto” envolveram-se numa tensa discussão. Bruno Savate exigiu a Cláudio Coelho que respeite a relação com Joana.

Apenas um dia depois da entrada do ex-concorrente da sexta edição da “Casa dos Segredos”, Cláudio Coelho e Bruno Savate discutiram na casa da Ericeira, esta segunda-feira, 1 de janeiro. No foco deste desentendimento esteve Joana Albuquerque.

Os jogadores exaltaram-se depois de uma troca de palavras durante o “Diário” do “Big Brother – Duplo Impacto”.

“Não voltas a tocar mais na Joana. Respeita mais a Joana. Vais respeitar a relação que eu tenho com a Joana”, afirmou Bruno Savate. “És pouco criativo”, respondeu Cláudio, conseguindo uma reação ainda mais enraivecida do jogador.

Além de ter participado na “Casa dos Segredos 6”, Cláudio Coelho esteve também no “Love on Top”, onde teve algumas desavenças com Bruno Savate.

O concorrente entrou no “reality show” durante a gala deste domingo, 31 de janeiro. Bernardina, Pedro e Sofia entraram também na passada semana no jogo.